Эстонец, который провел 100 дней в аэропорту Филиппин, опоздал на рейс домой

Гражданин Эстонии Роман Трофимов из-за пандемии COVID-19 застрял на 100 дней в аэропорту Филиппин, а после открытия границ опоздал на рейс домой.

Мужчина более трех месяцев не покидал аэропорт, , не имея возможности ни выйти в город, ни прилететь в Эстонию, передает Postimees.

МИД Эстонии организовали Трофимову перелет, и 8 июля он должен был прибыть в Таллин. Но опоздал на пересадку в Амстердаме (Нидерланды), и на сутки застрял в стране.

Роман Трофимов в аэропроту Facebook\Роман Трофимов

"Для всех, кто хотел меня встретить: к сожалению, не успел на посадку на самолет в Эстонию из Амстердама. Не вижу причин беспокоиться, на день раньше или позже я попаду домой. Моей главной целью было получить свободу и выбраться из филиппинского плена, и она достигнута. Я теперь свободный человек", – написал Трофимов Facebook.

Позже он объяснил, почему опоздал на рейс: "Пропустил самолет, думал он в 11, а оказалось в 10. Не так ориентировался". Улететь домой Трофимов сможет уже только 9 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту Афин застряли 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию двумя рейсами из Киева.