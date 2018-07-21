МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Есть запись! Трамп попал в новый скандал с экс-моделью Playboy

3.2тЧитать новость на украинском

Федеральное бюро расследований США изъяло у бывшего адвоката президента США Майкла Коэна запись его разговора с Дональдом Трампом о выплате экс-моделе Playboy.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Уточняется, что Карен Макдугал утверждает, что в 2006 году у нее были отношения с Трампом.

Как выяснилось, юрист тайно записал разговор со своим клиентом. Правда, в то же время, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что этот платеж так и не был осуществлен.

Новости
"Послал в прямом эфире!" Сеть повеселил конфуз с Путиным и Трампом

Карен Макдугал

Трамп якобы распорядился выписать чек в случае, если Коэн будет делать выплату связанную с моделью, чтобы она была задокументирована.

Прокуроры подтверждают, что данная запись представляет огромную ценность для следствия. Они намерены разобраться, являются ли эти выплаты нарушением федерального закона о финансировании кампании.

Новости
"Манипулируют!" Трамп снова накинулся на своих "врагов"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Playboy Карен Макдугал рассказала интимные подробности её отношений с президентом Дональдом Трампом.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Как любят хохлы копаться в чужом белье. Их салом не корми - только дай заглянуть в чужую спальню.
Ответить
0
0
Д Алексей
Д Алексей
Колорад Ваня, написал кацап на украинском ресурсе. Нах винторогий на вата СМИ.
Ответить
0
0

Наши блоги