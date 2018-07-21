Есть запись! Трамп попал в новый скандал с экс-моделью Playboy

Федеральное бюро расследований США изъяло у бывшего адвоката президента США Майкла Коэна запись его разговора с Дональдом Трампом о выплате экс-моделе Playboy.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Уточняется, что Карен Макдугал утверждает, что в 2006 году у нее были отношения с Трампом.

Как выяснилось, юрист тайно записал разговор со своим клиентом. Правда, в то же время, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что этот платеж так и не был осуществлен.

Карен Макдугал

Трамп якобы распорядился выписать чек в случае, если Коэн будет делать выплату связанную с моделью, чтобы она была задокументирована.

Прокуроры подтверждают, что данная запись представляет огромную ценность для следствия. Они намерены разобраться, являются ли эти выплаты нарушением федерального закона о финансировании кампании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Playboy Карен Макдугал рассказала интимные подробности её отношений с президентом Дональдом Трампом.