Есть угроза цунами: Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение

В Молуккском море вблизи города Тернате (Индонезия) в воскресенье, 7 июля, произошло сильное землетрясение.
Как сообщает Al Jazeera, подземные толчки достигли силы в 6,9 балла по шкале Рихтера. По другим оценкам магнитуда землетрясения составила 7,1.
Известно, что землетрясение произошло на глубине 24 километра. "Инцидент вызвал панику в индонезийском городе Тернате, который находится неподалеку – индонезийские власти объявили предупреждение о цунами", – говорится в сообщении.
Иллюстрация. Индонезия
Интерфакс-Туризм
Информации о пострадавших и материальных убытках пока нет. Указывается, что местное население в панике начало бежать подальше от берега, на более высокую местность.
Google Maps
earthquake.usgs.gov
Отметим, Индонезия является одной из наиболее уязвимых для землетрясений и цунами стран мира, поскольку расположена в так называемом Тихоокеанском Огненном Кольце, где сходятся тектонические плиты.
На островах Индонезии регулярно происходят стихийные бедствия, которые сопровождаются масштабными разрушениями и многочисленными человеческими жертвами.
#Peringatan Dini Tsunami di SULUT,MALUT, Gempa Mag:7.1, 07-Jul-19 22:08:39WIB, Lok:0.51LU,126.18BT,Kdlmn:10Km#BMKG pic.twitter.com/8uMRtHXPXJ— BMKG (@infoBMKG) July 7, 2019
#BREAKING NEWS: Indonesian authorities have issued a TSUNAMI WARNING after a magnitude 6.9 earthquake in the Molucca Sea 80 miles SW of Ternate City Indonesia. AP News reporting people heading into the hills for safety. #Tsunami #Indonesian #Earthquake pic.twitter.com/qoH2rnN9ls— The Weather Channel (@weatherchannel) July 7, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь с 5 на 6 июля в штате Калифорния (США) случилось мощное землетрясение магнитудой 7,1.
Днем ранее, 4 июля, подземные толчки наблюдались на юге штата.
В центральной части Лос-Анджелеса это ощущалось как продолжительное землетрясение, заставляющее здания качаться взад-вперед в течение как минимум нескольких секунд. В регионе были эвакуированы больницы и другие учреждения.
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