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Есть угроза цунами: Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение

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В Молуккском море вблизи города Тернате (Индонезия) в воскресенье, 7 июля, произошло сильное землетрясение.

Как сообщает Al Jazeera, подземные толчки достигли силы в 6,9 балла по шкале Рихтера. По другим оценкам магнитуда землетрясения составила 7,1.

Известно, что землетрясение произошло на глубине 24 километра. "Инцидент вызвал панику в индонезийском городе Тернате, который находится неподалеку – индонезийские власти объявили предупреждение о цунами", – говорится в сообщении.

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Иллюстрация. Индонезия

Иллюстрация. Индонезия

Интерфакс-Туризм

Информации о пострадавших и материальных убытках пока нет. Указывается, что местное население в панике начало бежать подальше от берега, на более высокую местность.

Есть угроза цунами: Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение

Google Maps

Есть угроза цунами: Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение

earthquake.usgs.gov

Отметим, Индонезия является одной из наиболее уязвимых для землетрясений и цунами стран мира, поскольку расположена в так называемом Тихоокеанском Огненном Кольце, где сходятся тектонические плиты.

На островах Индонезии регулярно происходят стихийные бедствия, которые сопровождаются масштабными разрушениями и многочисленными человеческими жертвами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Землетрясение в Индонезии
Место
Индонезия
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