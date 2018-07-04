Есть угроза: когда Путин может покончить с независимостью Беларуси

Россия после завершения Чемпионата мира по футболу может снять все вопросы вокруг Беларуси и ее независимости.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал белорусский политолог Алесь Лагвинец.

При этом он отмечает, что Россия никогда не воспринимала независимость Беларуси как нечто стоящее.

"Для Кремля независимость Беларуси - случайное и неожиданное стечение обстоятельств. Лукашенко, когда говорит, что мы "как на фронте", говорит о своей политической судьбе. Он уже 24 года в Беларуси, но чувствует слабость своей власти, которая зациклена на нем и гарантируется репрессивным аппаратом, системным получения субсидий со стороны России, полуфеодальной зависимостью белорусов от государства. Зная настроения в обществе, зная экономическую ситуацию в стране, зная претензии Кремля к нему и белорусской собственности, он фактически объявил результат своего управления в течение 24 лет - независимость Беларуси зависима от РФ, а Кремлю надо гарантия, что когда Лукашенко уйдет, Россия сохранит или даже усилит свое влияние на Беларусь. Есть серьезная угроза, что Москва после Чемпионата мира по футболу захочет очередную внешнюю победу и попробует снять курьезный для себя вопрос белорусской независимости и полностью вернуть Беларусь в "русский мир", - объяснил политолог.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил Беларуси войной, "как в Украине"