Есть обида? В России высказались против встречи Путина с Трампом

Перспектива проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не вызывает энтузиазма в Кремле.

Об этом рассказал источник в дипломатических кругах, знакомый с ситуацией, передает "РИА Новости". Отмечается, что в Москве не видят смысла в таких переговорах.

"А зачем? С каждой встречей все только хуже становится", – пояснил он.

Дональд Трамп и Владимир Путин ТАСС

По его словам, у Трампа связаны руки, он ничего не может сделать.

Отметим, что Путин и Трамп встречались лично уже четыре раза: летом 2017 года на саммите G20 в Гамбурге, в ноябре 2017 года на саммите АТЭС во Вьетнаме, в июле 2018 года в Хельсинки, в июне 2019 года "на полях" саммита G20 в Осаке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США намерены заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.

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