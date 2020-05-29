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29 мая • обновлено в 18:32
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Есть объективные данные: в Италии спрогнозировали вторую волну пандемии COVID-19

2.3т
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Из-за распространения респираторных заболеваний осенью возрастает вероятность второй волны COVID-19.

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Об этом заявил президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро, передает ANSA. По его словам, в таких условиях COVID-19 могут принимать за другие болезни.

"C октября начинается сезон, когда распространение инфекций верхних дыхательных путей возрастает. COVID-19 передается, прежде всего, по воздуху и при контакте, так что он тоже может начать распространяться быстрее, а еще его могут ошибочно принимать за другие болезни", – заявил он.

Сильвио Брузаферро

Сильвио Брузаферро

Gazzetta del Sud

Также Брузаферро отметил, что есть объективные данные, которые подтверждают гипотезу о второй волне пандемии именно в осеннее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний доктор Андреа Аммон убеждена, что Европу неизбежно накроет вторая волна пандемии COVID-19.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
вирус
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