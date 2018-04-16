Есть компромат: экс-глава ФБР пролил свет на отношения Трампа с Путиным

Экс-глава Федерального бюро расследований США заявил, что у властей России может быть компромат на президента Дональда Трампа.

Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ABC News.

"Это вполне возможно. Я не говорю, что это маловероятно или что это весьма вероятною. Я говорю - это возможно!" - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее о том, что у главы РФ Владимира Путина может быть компромат на Дональда Трампа говорил сокурсник российского главы Юрий Швец.

Как сообщал "Обозреватель", 9 мая 2017 года президент США Дональд Трамп неожиданно для всех уволил начальника ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование относительно возможных связей администрации США с Россией. Свое решение глава Белого дома объяснил неспособностью Коми "эффективно руководить" Бюро.