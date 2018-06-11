Есть и "плюс": назван положительный аспект агрессии Путина

Президент России Владимир Путин все же сделал для Украины одну положительную вещь.

Такое мнение выразил украинский журналист, телеведущий, экс-участник рок-группы "Мертвий півень" Роман Чайка, передает "Апостроф".

"Думаю, существует единственный положительный момент российской агрессии - то, что не могли сделать ни украинское общество, ни украинское государство, сделал Путин. То есть он вычистил минимум территории для украинцев и украинского содержания", - объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный немецкий журнал Der Spiegel поместил на свою обложку главу РФ Владимира Путина с посиневшей кожей.