Есть еще три штамма, кроме COVID-19: в лаборатории Уханя сделали признание

В институте вирусологии Уханя есть три живых штамма коронавируса летучей мыши, но ни один из них не соответствует COVID-19.

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С таким заявлением выступил директор учреждения Ван Яньи, опровергнув заявления президента США Дональда Трампа о том, что болезнь "намеренно просочилась" из их лаборатории. О этом сообщает Daily Mail.

По словам специалиста, центр "изолировал и получил несколько коронавирусов от летучих мышей". Однако, хотя у них уже было три штамма, наибольшее их сходство с новым типом вируса достигло только 79,8%.

В лаборатории института вирусологии Уханя есть еще три штамма коронавируса, кроме COVID-19

Известно, что одна из исследовательских групп в институте вирусологии Уханя, возглавляемая профессором Ши Чжэнли, занимается исследованием коронавирусов летучих мышей с 2004 года и сосредоточилась на "отслеживании источника SARS", штамма, стоящего за вирусной вспышкой почти два десятилетия назад.

"Весь геном SARS-CoV-2 только на 80 процентов похож на геном SARS. Это очевидная разница", – отметила Яньи.

По ее словам, лаборатория сообщила, что получила образцы неизвестного вируса 30 декабря, 2 января определила последовательность вирусного генома и уже 11 января предоставила ВОЗ информацию о возбудителе.

Директор института вирусологии Уханя Ван Яньи опровергла "утечку" COVID-19 с их лаборатории

Директор института подчеркнула, что до того, как они получили образцы в декабре, их команда никогда не "сталкивалась, не исследовала и не хранила этот вирус".

"Мы даже не знали о существовании COVID-19, так как же он мог вытекать из нашей лаборатории, когда у нас его не было?" – прокомментировала она заявления американских властей относительно "специального распространения" вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда ученых из Австралии представила доказательства того, что коронавирус, спровоцировавший всемирную пандемию, "уникально приспособлен для заражения людей". Это, по их мнению, дает основания предполагать, что он COVID-19 мог быть создан искусственным путем.

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