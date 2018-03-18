Есть доказательства: Британия обвинила РФ в разработке химоружия

У правительства Великобритании есть доказательства производства Россией нервно-паралитического вещества "Новичок", которым был отравлен шпион-перебежчик Сергей Скрипаль.

Об этом в эфире BBC заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, отметив, что Россия не только разрабатывала, но и накапливала запасы яда, кроме того, изучались возможные варианты его использования.

"У нас действительно есть доказательства того, что в течение последних 10 лет Россия не только изучала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях покушения на жизнь, но и производила "Новичок", а также создавала его запасы", - рассказал Джонсон.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сказала, что Россия не имеет никакого отношения к веществам из проекта "Новичок", а также обвинила в этом ряд европейских стран, которые быстро отреагировали на ее лживые заявления.

Как писал "Обозреватель", ранее были найдены новые доказательства наглой лжи Захаровой.