Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу сбитого Boeing-777 рейса MH17 на Донбассе.

Об этом сказано в заявлении на сайте ЕСЧП, опубликованном в среду, 15 июля.

"Правительство Нидерландов подало в ЕСПЧ заявление против Российской Федерации об уничтожении рейса MH17 Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года над восточной Украиной, в результате чего погибли 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в суде в Гааге на слушании по делу МН17 были представлены новые доказательства запуска ракеты по малазийскому Boeing из установки "Бук".

Прокуратура Нидерландов рассматривает несколько сценариев крушения малайзийского Boeing рейса МН17.