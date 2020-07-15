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ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH-17

Кирилл Лютый
Мир
1,3 т.
MH-17

Дело MH-17. Иллюстрация - dt.ua. dt.ua

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу сбитого Boeing-777 рейса MH17 на Донбассе.

Об этом сказано в заявлении на сайте ЕСЧП, опубликованном в среду, 15 июля.

"Правительство Нидерландов подало в ЕСПЧ заявление против Российской Федерации об уничтожении рейса MH17 Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года над восточной Украиной, в результате чего погибли 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в суде в Гааге на слушании по делу МН17 были представлены новые доказательства запуска ракеты по малазийскому Boeing из установки "Бук".

Прокуратура Нидерландов рассматривает несколько сценариев крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

НидерландыНа Донбассе сбит Boeing-777
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