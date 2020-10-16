Догнали ..!

(Или ТАМ - это не ЗДЕСЬ)

Экс-президент Франции Николя Саркози официально обвинен в участии в преступной группе при получении "ливийских денег" - французская прокуратура впервые предъявила бывшему президенту Франции такие тяжелые обвинения!

Из истории вопроса: - в ноябре 2016 франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддином сообщил французскому сайту Mediapart, что в 2006-07 годах он лично передал Николя Саркози и главе его штаба Клод Геан три чемодана, набитые банкнотами по 200 и 500 евро.

Следует уточнить - эти деньги Саркози положил не в свое собственный карман, а в карман партии для предвыборной кампании!

Но! Даже если экс-президента и осудят, то ни пожизненно! Потому во Франции есть Закон!

ТАМ - это не ЗДЕСЬ ..

Махровый видосик на "ТЫ" с Законом не "прокатит"!