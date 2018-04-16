Нус, продолжаем дальше. Недавно у меня был спор с К. Боровым, где он считает, что досье Стила, полностью сфабриковано в России по заказу демократов. Я считал и считаю, что досье, хотя бы частично, но обладает легитимными материалами английской разведки на Трампа и потому, как дополнительное, а не основное доказательство, может быть использовано в деле. В любом случае - дело на Трампа не базируется исключительно на досье Стила - это уже установлено.

Но вот тут сегодня начинаются дальнейшие подробности. В бумагах адвоката Коэна, изъятых у него следствием, найдены прямые улики (что в этом досье изначально были), которые говорят, что Коэн, секретно в 2016 году выезжал в Прагу для встречи с Константином Косачёвым, приближённым Путина в правительстве, по иностранным делам. Эта встреча состоялась, что явствует из найденных документов, которые Коэн очень тщательно вёл.

Также, дабы не мелькать на радаре разведки и ФБР, Коэн в начале приехал в Германию, а потом, каким-то образом, возможно на частной машине, въехал в Чехию, в Прагу. Билета на самолёт или поезд, который подтверждает его перелёт/переезд из Германии в Чехию, нет. После встречи, Коэн, опять таки возвращается в Германию и улетает оттуда. Если это не заметание следов, то что? Человек прилетает в Германию и затем тайно едет оттуда в Чехию. Затем едет обратно и тут же улетает домой. Т.е. сказать, что он решил осмотреть красоты Германии и решил заодно зарулить в Прагу, на всякий случай, полюбоваться Вышеградом, не приходится.

Коэн уже кричит, что в Праге никогда не был, но по-видимому, это подтверждение у следствия уже есть.

Как последний штрих, следствие располагает данными, что в разговоре Коэна с Косачёвым, поднимался вопрос "как можно перевести наличные деньги различным про-кремлёвским хакерам в Европе, так чтобы эти выплаты не проявились" (на радарах финансовой разведки США).

Опять таки-без моих выводов. Без моих анализов. Без моих подсказок.

Ждём, только подтверждения от Мюллера.

Хочу услышать ваше мнение.

Просьба не ругаться на Борового - он имеет право на своё мнение. Как любой из нас.