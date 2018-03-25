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Серж Марко
Серж Марко
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Если дошло до пистолетов, значит, де*ьмо уже на вентиляторе

2.5т

Цитаты Криса Кайла. Самого эффективного снайпера 21 века.

Мне кажется, что в них слишком много и нашей войны....

Когда смысл вашей профессии заключается в том, чтобы убивать других людей, вы начинаете проявлять в этом деле творческий подход.

Я уверен, что некоторые из вещей, через которые я прошел, меркнут по сравнению с тем, что выпало на долю солдат Второй мировой и других конфликтов. Мне кажется, ничего не может быть хуже, чем плевки в лицо, которые пришлось выдержать ветеранам Вьетнама, возвращавшимся домой с войны.

Надо смотреть правде в глаза: если дошло до пистолетов, значит, де*ьмо уже наброшено на вентилятор.

Мы убивали врагов. В Рамади, где мы убили их великое множество, рапорты стали обязательными и подробными. Думаю, что командир или кто-то в штабе увидел цифры и сказал, что это может вызвать ненужные вопросы, и поэтому лучше как-то обезопасить себя. Отличный способ выиграть войну — готовиться к оправданиям на случай победы.

Мы обучались незаметно проносить видеокамеры и подслушивающие устройства. Для зачета нужно было пройти в стрип-клуб со шпионской техникой и предъявить видеосвидетельства того, что мы там были. На какие только жертвы не приходится идти во имя своей страны…

Вся штука была в том, что президент Буш только-только объявил войну, когда ракета разнесла кафе. Вы можете сколь угодно парить мозги ООН, если пожелаете, но когда вы нарушаете право людей на получение напитков с кофеином, за это придется платить.

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Я никогда по-настоящему не верил, что иракцы смогут создать в своей стране настоящую функционирующую демократию, но в какой-то момент думал, что у них был шанс. Не знаю, верю ли я сейчас. Это очень коррумпированная страна.

"Морские котики" почти никогда не говорят посторонним, чем они в действительности занимаются, и у Криса было несколько историй на такой случай. Одна из лучших была о том, что он работает полировщиком дельфинов: дескать, в неволе дельфинов обязательно нужно натирать воском, чтобы их кожа не разрушалась. Это была очень убедительная история – для молодой наивной подвыпившей девушки.

Несмотря на то, что твоя мама утверждала обратное… Насилие решает проблемы.

По мере развития сражения награда за голову постепенно росла. Черт, я думаю, если бы моя жена узнала, сколько я стою, у нее возник бы соблазн продать меня.

Знаете, как мы одержали победу в Рамади? Мы пришли и убили всех плохих парней, которых там нашли.

Вы помните не тех, кого спасли, а тех, кого не смогли спасти. Эти лица и ситуации остаются с вами навсегда.

Честно говоря, я не знаю, что именно случится в Судный день. Но я склоняюсь к тому, что вы знаете свои грехи, и Бог их знает, и позор падет на вас от осознания того, что Он знает. Я верю в то, что спасусь через признание Иисуса моим спасителем.

Постоянно находясь на войне, вы тяготеете к самым мрачным деталям нашего земного существования. Ваша психика строит свою защиту — вот почему вы смеетесь над всякими ужасными вещами, наподобие оторванных голов, и даже хуже.

Это происходит со всеми. Если вы никогда не были в бою, вы можете считать себя невинным. Затем внезапно жизнь открывается перед вами иной стороной. Я ни о чем не жалею. Я бы повторил все с самого начала. И в то же самое время война определенно изменяет вас. Вы обнимаете смерть.

Я думаю, что сама идея "придать войне иракское лицо" была полной фигней. Если вы хотите выиграть войну, вы идете и выигрываете ее.

Это и есть политика: кучка хитрецов в безопасности награждает друг друга, в то время как где-то гибнут живые люди.

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ВМС утверждают, что я самый результативный снайпер за всю историю американских вооруженных сил. Скорее всего это правда. Вот только с окончательным результатом они не могут определиться: сперва говорят о 160 убитых, потом это число значительно растет, а спустя некоторое время оказывается посредине. Хотите знать итоговый результат? Обратитесь к ВМС. Если вам повезет и вы зайдете с нужного направления, возможно, вам скажут правду. Люди так устроены: им нужно число. Впрочем, даже если бы мне дали официальное разрешение, я бы числа не назвал. Мне не важны числа. Те, кто служат в SEAL, не ищут публичной славы, а я "морской котик" до глубины души. Если вы хотите знать все точно, добудьте свой Трезубец. Если хотите меня проверить – спросите у того, кто служит в отряде.

Люди постоянно спрашивают меня: "Скольких же ты убил?" Обычно я отвечаю: "А что, от ответа на этот вопрос зависит, в какой степени я могу считаться человеком?"

Число не имеет значения. Я бы хотел убить больше. Не из хвастовства; я искренне считаю, что мир станет лучше, если в нем не будет дикарей, убивающих американцев.

Люди так устроены: им нужно число.

Когда ты впервые стреляешь в кого-то, то нервничаешь. Думаешь: а смогу ли я выстрелить? Как оно, действительно ли все будет о’кей? И лишь увидев труп своего врага, ты понимаешь, – все действительно о’кей. Все просто отлично! Ты делаешь это снова. Потом снова и снова. Ты убиваешь врагов, чтобы они не смогли убить тебя или твоих соотечественников. И так до тех пор, пока стрелять будет не в кого. Это и есть война. Мне нравилась моя работа. Она и сейчас мне нравится. Если бы обстоятельства моей жизни сложились по-другому, если бы я не был так нужен моей семье, я бы вернулся туда, где столько адреналина. Я не вру и не преувеличиваю, когда говорю, что это было весело. В SEAL я жил настоящей жизнью.

Не имеет значения, сколько у тебя денег, – говорил он мне. – Деньги не приносят счастья сами по себе. Самый ценный его совет звучал так: "Делай в жизни то, что хочешь". До сих пор я стараюсь следовать этой философии.

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"Слава Богу, что война идет на чужой территории"

Вы должны понять: ни один "морской котик" умирать не хочет. Смысл войны, как сказал Паттон, не в том, чтобы умереть за свою родину, а в том, чтобы сукин сын с той стороны умер за свою.

Быть крутым на 90 % означает выглядеть крутым.

Крис Кайл. Американский "морской котик", снайпер. "Дьявол Рамади".

Более 250-ти целей. Из них 160 официально подтверждены.

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Автор
Серж МаркоСерж Марко
Тема
Война
Место
США
Источник
Источник:Facebook Сержа Марко
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