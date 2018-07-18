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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Если честно, то Путин внушает уважение

1.2т

Господа, нам надо понять одну простую вещь, в которой мы не хотели себе сознаваться, но она есть. Путин, мощнейший игрок в той геополитической ситуации, которая есть в мире. Нет, он не стратег - даже его успех с Трампом, очень временный, но он прекрасный тактик. И одно это, даже если его ненавидеть, внушает уважение.

Всё потому, что он минимальными средствами, может добиться феноменальных результатов. Тем более учтём - дипломатия а-ля Киссинджер, давно умерла. Путин видит внешнюю политику, как одно из полувоенных средств для достижения своих целей. Как спецоперацию на мировом уровне. Потому методы подкупа политиков где только можно - вполне приемлемы. Потому что каждого человека из России, де-факто можно сделать солдатом, единой про-русской цели и идеи. Потому что журналист и блоггер стали оружием первой величины - похуже ядерного удара. Потому что если представить весь мир, как эдакую большую игру, то в ней нет ничего невозможного.

Спецоперация с Трампом, блестящее подтверждение, насколько серьёзно надо воспринимать Путина и русских вообще. Запад, это как огромный боевой слон, который затопчет 10 россий если надо, но он не может справится с юркой и быстрой гиеной, которая кусает везде одновременно и сразу. Потому тут возможна смерть чисто от потери крови из многочисленных ран. Особенно если эти раны наносятся изнутри.

Ведь пардон, но развалить НАТО, ЕС, западные институты, веру в демократию, запад в целом - но это желание каждого советского и русского руководителя, начиная, я даже не знаю с кого. Ещё Николай Первый считал главным врагом России именно западную идею в целом и в частности, чем и была обусловлена новая, но совершенно реакционная идеология Официальной народности графа Уварова, где выданы 3 постулата, которые будут держать Россию изолированной от запада 1) Православная Вера. 2) Самодержавие. 3) Народность.

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И, что на сегодня изменилось во всём этом? Титул Путина? Ну хорошо, он не император, а избирается. Но народ, при всём нашем большом ФЭ, действительно голосует за него. Потому говорить, что какой-то маргинальный лидер демократов, может опрокинуть, 64-70% чистых голосов за Путина - есть нечто из области фантастики. Так что Путин, это не один человек, не выскочка, вовремя вылезший на трон, а целая система. Тут и элементы сталинизма, и традиционный русский абсолютизм, и реакционный вариант нео-русского национализма от Дугина, и всеобщая, антизападная паранойя и наконец всеобщее желание реванша - за потерянный Союз.

И вот запустив всё это в эдакое аналитическое обдумывание, понимаешь - ребята, мы с вами имеем дело с мощнейшим противником. Не ракетами - никто воевать не будет.

Но вот газовой трубой Путин воюет прекрасно. Не танками, а тролями на инете. Не замшелой имперской идеологией СССР, а совершенно новым симбиозом сильной власти и русского национализма.

Нет, это не восхваление Путина - но это точно признание его заслуг и возможностей. Потому что только уважая и понимая противника, можно с ним разобраться.

Так что...

Большая просьба - не устраивать истерик, по поводу как вы видите его невзрачным и никому не важным. Этот невзрачный поставил раком слишком многих очень больших и важных, чтобы не замечать его возможностей.

P.S. Именно супер опасный и очень умеющий играть, противник. Серьёзнейший. Мы, я, его серьёзно не дооценивали.

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И повторюсь - потому что мы все ждём стратегических направлений от него, именно потому мы сидим в проигрыше. Если разбить стратегию на тактические цели по 3-7 лет каждую, то можно двигаться от одной небольшой победы к другой, не создавая даже видимости нужности стратегического планирования.

Путин КГБшник, где не учили воевать танками и самолётами. Сила КГБ была в небольших спецоперациях, наглых и смелых, но это именно укол зонтиком, тактика, а не стратегическая битва при Пуатье.

Путин понимает - он выиграть у запада по крупному и сразу не может. Потому он разбил цели на части и продвижением сразу нескольких фигур, внешне совершенно самостоятельных, достигает общего результата. Как та самая казнь в тысячу разрезов в Китае. Один порез не даёт ничего, но 1000 порезов вызывает общее потерю крови, что и вызывает смерть.

Короче вы поняли.

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Автор
Александр ФлинтАлександр Флинт
Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
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Русский Солдат
Русский Солдат
Какая же успешная тактика без продуманной долгоиграющей стратегии?
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