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"Если бы проснулись!" Генерал США резко упрекнул НАТО из-за Украины

3.1тЧитать новость на украинском

Если бы Запад быстро среагировал на проявления агрессии России в отношении Украины в 2014 году, войны на Донбассе и аннексии Крыма удалось бы избежать.

Об этом заявил бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав. Видео с его выступлением публикует "Голос Америки".

В частности, он указал на ошибки Запада в начале агрессии Кремля в Украине.

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"Если бы все в НАТО проснулись тогда, все могло бы быстро измениться... В отместку мы видели кампанию, которая началась немедленно и с очень агрессивной риторикой, включая безответственные заявления о ядерном вооружении... Чтобы повлиять на принятие решение на Западе..." - подчеркнул он.

При этом Бридлав призвал американское правительство сформировать конкретную политику по противодействию гибридной агрессии Москвы и серьезнее относиться к киберугрозам.

Как сообщал "Обозреватель", ранее генерал Бридлав поддержал предоставление Украине "Джавелинов", отметив, что такое решение было бы более эффективным, будь оно принято раньше.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия КрымаРоссийская военная угроза
Персона
Филип Бридлав
Место
США
Объект
НАТО
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