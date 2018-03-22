"Если бы проснулись!" Генерал США резко упрекнул НАТО из-за Украины

Если бы Запад быстро среагировал на проявления агрессии России в отношении Украины в 2014 году, войны на Донбассе и аннексии Крыма удалось бы избежать.
Об этом заявил бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав. Видео с его выступлением публикует "Голос Америки".
В частности, он указал на ошибки Запада в начале агрессии Кремля в Украине.
"Если бы все в НАТО проснулись тогда, все могло бы быстро измениться... В отместку мы видели кампанию, которая началась немедленно и с очень агрессивной риторикой, включая безответственные заявления о ядерном вооружении... Чтобы повлиять на принятие решение на Западе..." - подчеркнул он.
При этом Бридлав призвал американское правительство сформировать конкретную политику по противодействию гибридной агрессии Москвы и серьезнее относиться к киберугрозам.
Колишній командувач об’єднаними силами НАТО в Європі генерал Брідлав вказав на помилки Заходу на початку агресії Кремля в Україні, закликав американський уряд сформувати конкретну політику з протидії гібридній агресії Москви та серйозніше ставитися до кібер-небезпек pic.twitter.com/UArXFvuJ08— Голоc Амepики (@chastime) 22 марта 2018 г.
Как сообщал "Обозреватель", ранее генерал Бридлав поддержал предоставление Украине "Джавелинов", отметив, что такое решение было бы более эффективным, будь оно принято раньше.
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