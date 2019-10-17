ЕС и Великобритания заключили новую сделку по Brexit

Европейский союз и Великобритания заключили новую сделку по Brexit, которая "возвращает контроль" Соединенному Королевству.
Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в своем Twitter.
"У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль - теперь парламент должен завершить Brexit в субботу (19 октября), чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таким как цена жизни, Национальная служба здравоохранения, насильственные преступления и наша окружающая среда", - написал он.
Новое соглашение предусматривает пересмотренный протокол по проблемам, связанным с Ирландией и Северной Ирландией, а также пересмотренный текст политической декларации об отношениях ЕС и Великобритании после реализации 50 статьи Лиссабонского договора.
Флаг Британии и ЕС
BBC
Также о согласовании условий Brexit сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку", - отметил он.
We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit".
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