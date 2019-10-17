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17 октября • обновлено в 13:16
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ЕС и Великобритания заключили новую сделку по Brexit

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Европейский союз и Великобритания заключили новую сделку по Brexit, которая "возвращает контроль" Соединенному Королевству.

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в своем Twitter.

"У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль - теперь парламент должен завершить Brexit в субботу (19 октября), чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таким как цена жизни, Национальная служба здравоохранения, насильственные преступления и наша окружающая среда", - написал он.

Новое соглашение предусматривает пересмотренный протокол по проблемам, связанным с Ирландией и Северной Ирландией, а также пересмотренный текст политической декларации об отношениях ЕС и Великобритании после реализации 50 статьи Лиссабонского договора.

Флаг Британии и ЕС

Флаг Британии и ЕС

BBC

Также о согласовании условий Brexit сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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"Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Персоны
Борис Джонсон Жан-Клод Юнкер
Место
Великобритания
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