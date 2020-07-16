На армяно-азербайджанской границе 13-14 июля произошла военная эскалация с применением артиллерии. С обеих стороны есть погибшие и раненые. Говорить о причинах произошедшего не приходится. Общеизвестно, что причиной военного противостояния Азербайджана и Армении является неурегулированный нагорно-карабахский конфликт.

Несмотря на соответствующие резолюции СБ ООН, азербайджанские земли все еще находятся под армянской оккупацией. Украина повторила судьбу Азербайджана через много лет - украинцы столкнулись с аннексией территорий и войной на Донбассе.

Нарушение территориальной целостности, лишенные родных краев вынужденные переселенцы, гибель близких и желание вернуть захваченное врагом объединяет нас.

Украинская дипломатия в последние годы демонстрировала открытые шаги по признанию территориальной целостности Азербайджана. И в очередной раз украинский МИД проявил солидарность, выступив с заявлением, в котором призвал стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - говорилось в заявлении.

От себя хочу особо подчеркнуть, что в резолюциях ООН отражена поддержка территориальной целостности Азербайджана, а нагорно-карабахский регион отмечен в качестве азербайджанской территории. В ответ в МИД Армении был вызван посол Украины Иван Кулеба.

Подобный демарш говорит о том, что Армения цинично демонстрирует международной общественности свое истинное лицо – страны, оккупировавшей территории соседнего государства и не желающего мирного урегулирования конфликта. И отрадно, что украинская сторона, поддержав правое дело Азербайджана, вновь увидела истинное лицо Армении, голосовавшей на различных международных площадках против резолюций по поддержке территориальной целостности Украины.

Мне, как гражданину Украины азербайджанского происхождения, также отрадно, что украинский народ поддерживает правое дело Азербайджана, который всегда поддерживал территориальную целостность Украины.

Примечательно, что в ответ на дипломатически корректное заявление МИД Украины в Ереван группа молодежи провела акцию перед украинским посольством. По мнению организаторов акции, Украина распространила заявление, обостряющее конфликт в регионе. Полагаю, что украинская общественность прекрасно осведомлена о том, конкретно какая страна обостряет конфликт.

Хочу от глубины души поблагодарить всех украинцев за поддержку справедливой позиции Азербайджана.

Несколько лет назад азербайджанский журналист Заур Нурмамедов разыскал в Украине семью национального героя Азербайджана Руслана Половинки. Благодаря его усилиям многие узнали, что сын украинского народа в звании лейтенант азербайджанской армии, погиб, защищая территориальную целостность Азербайджана. Этот факт говорит о том, что еще во время Карабахской войны Украина была рядом с Азербайджаном. Так и будет всегда!

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