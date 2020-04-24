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24 апреля • обновлено в 18:35
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"Еще тяжелая фаза эпидемии": в Испании зафиксировали резкий скачок новых случаев COVID-19

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В Испании зафиксирован резкий скачок новых случаев заражения COVID-19. За сутки их добавилось более 6,7 тысяч человек.

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Как сообщает DailyMail, за последние 24 часа в Испании зафиксировали 6740 новых случаев – это самое большое количество зараженных за последние три недели. Последний подобный скачок наблюдался 4 апреля – тогда за сутки COVID-19 подтвердили у 7026 человек. С тех пор распространение замедлилось.

Такой скачок объясняют тем, что в стране начали активнее тестировать людей на наличие антител к коронавирусу. С момента их массового внедрения удалось обнаружить болезнь у 17 тысяч людей.

Тем не менее, количество смертей значительно уменьшилось – за последние сутки от коронавируса умерли 367 человек, а это самый низкий показатель с 21 марта.

В Испании зафиксировали резкий скачок новых случаев COVID-19

В Испании зафиксировали резкий скачок новых случаев COVID-19

DailyMail

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья отметил, что страна все же перешагнула пик распространения болезни, но до сих пор находится в тяжелой фазе эпидемии.

"Мы достигли замедления вируса на этой неделе, но мы остаемся в тяжелой фазе эпидемии", – заявил он.

Сейчас в Испании все еще действует карантин – его продлили до 9 мая. Однако, уже на этих выходных меры будут немного ослаблены и дети смогут проводить время на улице.

Как сообщал OBOZREVATEL, резкий скачок статистики коронавируса в Украине напрямую связан с несоблюдением карантина многими гражданами в Вербное воскресенье и на Пасху.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Испания
Тег
вирус
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