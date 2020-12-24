Еще одну мутацию коронавируса обнаружили в Нигерии

Еще один новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии. Он отличается от вариантов, которые появились в Великобритании и ЮАР.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джона Нкенгасонга. Он подчеркнул, что для изучения мутанта нужно провести дополнительные исследования.

По словам Нкенгасонга, за последнюю неделю Нигерия сообщила о росте случаев заболевания на 52%, а Южная Африка – на 40%.

Он сказал, что пока нет никаких доказательств того, что новый штамм способствовал быстрому распространению COVID-19 в стране.

В Нигерии, самой густонаселенной стране Африки с населением более 200 миллионов человек, было зарегистрировано меньше случаев коронавируса, чем во многих других государствах континента. В среду, 23 декабря, общее количество инфицированных превысило 80 тысяч человек. Впервые в этом месяце ежедневный показатель заболеваемости стал больше 1000.

По данным Африканского центра контроля заболеваний, в Африке зарегистрировано более 2,5 миллионов случаев коронавируса, что составляет 3,3% от общего числа случаев в мире.

По словам Нкенгасонга, новый, более быстро распространяющийся штамм, обнаруженный в Южной Африке 18 декабря, сейчас является преобладающим, хотя – как и в случае с новым вариантом в Великобритании – нет никаких доказательств того, что он приводит к более серьезному заболеванию.

Нкенгасонг отметил, что CDC не верит, что мутация коронавируса в Южной Африке повлияет на развертывание вакцины от COVID-19 на континенте.

Статистика COVID-19 в Нигерии Worldmeters

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии был обнаружен новый очень заразный типкоронавируса. На фоне этого десятки стран уже ограничили авиасообщение с Великобританией.

Позже в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса, который оказался более интенсивным, чем предыдущий. Два новых выявленных случая являются контактами больных, которые приехали из Южной Африки за последние несколько недель.