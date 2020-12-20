Уже больше недели в США пытаются нащупать границы того, куда вторглись злоумышленники, взломавшие доступ к серверам госучреждений и пока – не могут их найти. Правда, уже возникли некие границы, но не масштабов взлома, а того, что можно предать гласности. Ведь никто еще не говорил о том, как глубоко хакеры влезли в сети Пентагона, Министерства безопасности или Госдепартамента. Публике просто сообщили о том, что они тоже подверглись атаке, а вот к чему хакеры получили доступ – неизвестно.

Тем не менее, в США имеется конституционное право доступа к информации, которое реализуется самыми различными способами, и даже если речь не ведется о каких-то прямо засекреченных данных, то кое-что все равно говорить можно. И вот что говорит Тони Лоуренс, генеральный директор и основатель Light Rider, фирмы, занимающейся кибербезопасностью, у которой есть клиенты как в государственном, так и в частном секторе.

"Похоже на то, что у россиян было от шести до девяти месяцев постоянного доступа к некоторым сетям Министерства внутренней безопасности. Если это так, это означает, что русские имели возможность перемещаться по всем сетям и контролировать отдельные сети внутренней безопасности США в течении этого времени".

Что тут важно, на уровне профильных специалистов, располагающей информацией большей, чем это можно публично демонстрировать, речь идет не только о том, что злоумышленники получили доступ к закрытой информации, но и у них была возможность управления сетями. Это уже другой уровень проблемы, поскольку из этого следует, что благодаря механизму взлома, удалось получить доступ к сети не в качестве верифицированного пользователя, а администратора сети. Ведь управлять сетями пользователи не имеют полномочий и для этого нужен более высокий уровень доступа.

В свою очередь, из этого можно сделать вывод о том, что рассказы о том, что в том же Министерстве энергетики в принципе не может идти речи о том, что противник получил доступ только к переписке, касающейся закупки мыла, туалетной бумаги и моющих средств для унитаза. Если злоумышленник получил возможность управления самими сетями, то он уже имел доступ ко всей информации этой сети.

Плюс к тому, как уже отмечалось раньше, бреши существовали на протяжении месяцев и за это время можно было выгрести буквально все, что было нужно. Проще говоря, у ребят было время выбрать в этом супермаркете все, что нужно и возвращаться туда столько раз, сколько было нужно.

А кроме того, специалисты этого класса не играются в политкорректность и не напуская в эту тему тумана, прямо говоря о том, что за взломом стоят русские. Между прочим, то же самое сказал и госсекретарь США Майк Помпео, прямо указав на то, что после этой атаки Россия становится одной из главных проблем для США. А прямо он сказал вот что: "Мы можем довольно четко сказать, что именно русские занимались этой деятельностью".

И вот в связи с этим, все более подозрительным было повисшее молчание Трампа, который вообще никак не комментирует этот узел вопросов на протяжении такого длительного времени. Но в какой-то момент он уже сам почувствовал или ему подсказал кто-то из советников, что пора что-то говорить, поскольку молчание выглядит уже совсем нехорошо.

Заметим, в таком случае уместно публичное выступление главы государства, в котором расставляются точки над "i", но так Трамп выступает лишь тогда, когда рассказывает об украденной у него победе на выборах. И в данном случае, его реакция обнаружилась в Твиттере.

"Кибератака, на самом деле, больше fake News Media, чем это есть в действительности. Россия, Россия, Россия является главной темой, когда что-нибудь происходит… Почему никто не рассматривает возможности того, что за этим может стоять Китай".

Мы долго раздумывали о том, писать ли следующие несколько строчек, чтобы не вспугнуть оратора, но все же решили, что у нас не такая уж и огромная аудитория, и в ней почти нет ярых трампофилов, чтобы прочтя эти строки, его кто-то предупредил. Речь тут вот о чем, вот эта концовка с пассажем о Китае, прошла в миллиметре оттого, что рано или поздно, мог бы взболтнуть этот деятель. Китай тут явно не угадывается, а просится булгаковское "А может это Зинка была?"

То есть, Трамп мгновенно стал адвокатом РФ. Точно также, как он рассказывал о том, что в прессе только и пишут "КОВИД, КОВИД, КОВИД", и всем известно, во что это вылилось для США (треть миллиона трупов на этот момент), теперь он в таком же стиле вещает о том, что проблемы особой нету и тему снова раздули в стиле "РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ".

По аналогии с КОВИД, можно уже вполне определенно утверждать о том, что это – стандартный способ заметания следов, который Трамп использует после своих провалов. Он пытается нивелировать масштаб проблемы и как водится – обвинить окружающих в раздувании неприятной лично для него темы. Но теперь даже не зная сути ситуации, только по стилю риторики Трампа, можно четко вычислять темы, по которым он конкретно накосячил.

Между прочим, это очевидно не только нам, но и тем, кого в США эта тема касается прямо. Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии, написал в своем твиттере в ответ на слова Трампа: "Еще один день, очередное скандальное предательство нашей национальной безопасности этим президентом. Еще один лживый твит, который звучит так, как будто его можно было написать в Кремле".

В общем, эта ситуация стала настоящей лакмусовой бумажкой, которая проявила тех американских политических деятелей, для которых государственная безопасность США не более, чем пустой звук. Более того, эта ситуация проявила тех, у кого имеются, скажем так – не публичные связи с РФ. И что характерно, с требованием жесткого ответа ответа россиянам уже успело выступить множество политических деятелей, как принято говорить в США "по обе стороны прохода", то есть – от обеих партий. Даже госсекретарь назвал вещи своими именами, а Трамп – обеспечивает прикрытие, по сути – агрессору. Причем, делает это публично.

Не знаю, могут ли быть более веские доказательства того, что на самом деле являет собой Трамп, но если и эта его "операция прикрытия" для злоумышленников, которые проникли в тайные сети Министерства иностранных дел, безопасности, обороны и даже ядерных объектов, опять не открыли глаза его поклонникам, то тут уже становится вопрос о том, есть ли у них глаза или нет. Возможно, они смотрят тем же местом, чем и думают.

В общем, чем больше раскрывается именно эта ситуация, тем больше возникают ассоциации со стулом, который включают в розетку.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.