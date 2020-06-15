Еще одна страна заявила о победе над коронавирусом

Тунис смог побороть распространение коронавирусной инфекции. В последнее время в стране фиксируют единичные случаи заражения.

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Радостную новость в эфире местного телеканала озвучил премьер-министр Ильяс аль-Фахфах. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам политика, не только власти, но и обычные граждане приложили все усилия для устранения угрозы пандемии для населения.

"Мы вышли из этого кризиса с наименьшим ущербом", – сказал глава тунисского правительства.

Он также подчеркнул, что хотя возможность повторного распространения коронавируса в стране минимальна, граждане все же должны сохранять бдительность.

Помимо этого, Аль-Фахфах напомнил, что Тунис намерен открыть границы уже с 27 июня.

Отметим, что COVID-19 в стране заразились 1096 человек, 998 пациентов смогли вылечиться, при этом 49 умерли от заболевания.

Статистика по COVID-19 в Тунисе

Статистика по COVID-19 в Тунисе

Статистика по COVID-19 в Тунисе

Статистика по COVID-19 в Тунисе

Как сообщал OBOZREVATEL, в Средиземном море возле побережья Туниса в результате кораблекрушения погибло 48 мигрантов.