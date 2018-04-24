Еще одна страна забраковала вооружение России: что об этом известно

Индия решила выйти из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Он предполагал создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

Таким стал итог постоянный конфликтов этих двух стран в рамках данного проекта, пишет "Московский комсомолец".

Отмечается, что длившаяся 11 лет программа была свернута из-за непреодолимых расхождений в технологических и финансовых вопросах.

Иран забраковал истребители России

"В Индии пришли к выводу, что российский истребитель не отвечает заявленным требованиям по скрытности. Не устроила заказчиков и боевая авионика, радары и датчики российской разработки", - сказано в публикации.

Страны договорились о создании истребителя пятого поколения еще в 2007 году, однако дальше разработки дизайна самолета дело не дошло. Между партнерами регулярно возникали разногласия.

В то же время Минобороны России похвасталось тренировочными полетами пилотов новейших истребителей Су-57, которые готовятся впервые принять участие в Параде Победы.

Ранее американское издание The National Interest назвало хваленые российские самолеты Су-35 и MиГ-35 "бумажными".

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"Российские истребители предлагают хорошие результаты на бумаге, но Индия разочарована плохой послепродажной поддержкой и частыми сбоями большей части российского оборудования, в том числе на самолетах МиГ-29 и Су-30МКИ", — говорилось в статье.

Позже стало известно, что еще одна страна забраковала российское вооружение. В частности, Азербайджан выразил недовольство по поводу выполнения условий контрактов на поставку Т-90С, БМП-3, БТР-82, САУ "Мста-С", РСЗО "Смерч", ЗРК "Тор-М2".

Основные претензии заключались в "несоответствии поставленной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствии технической документации, выходу из строя некоторых образцов вооружений из-за явного заводского брака, а также в отсутствии комплектующих для проведения текущего ремонта".

Что известно о Су-57

Это - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА" (программа "И-21"). До августа 2017 года самолёт был известен под заводским индексом Т-50.

Большая часть информации о Су-57 является секретной. По этой причине известны лишь приблизительные характеристики самолета.

По размаху крыла и длине Су-57 больше F-22, но меньше Су-27. По массе, вероятно, относится, подобно Су-27, к классу тяжелых истребителей. Самолет, по утверждению россиян, малозаметен (в том числе благодаря комбинации Стелс-технологий и средств РЭБ), обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой, многофункционален.

Как известно, ранее Минобороны РФ направило на авиабазу Хмеймим в Сирии несколько истребителей Су-57, исходя из желания испытать машины в условиях, приближенных к боевым.