Еще одна страна признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Сирийская Республика признала независимость оккупированных грузинских территорий - Южной Осетии и Абхазиии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "министерство иностранных дел" Южной Осетии, страны якобы договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

"Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике", - сказано в сообщении.

В свою очередь "администрация президента" Абхазии сообщила, что Сирия также признала независимость республики.

Напомним, на данный момент лишь четыре страны признали независимость регионов – Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру.

В то же время в Грузии считают, что признание является скрытой аннексией регионов, которые являются частью страны.