Еще одна страна потребовала от России компенсацию

Россия должна выплатить 1,5 тысячам гражданам Грузии материальную компенсацию в размере 10 млн евро за депортацию из России в 2006 году.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает "Интерфакс". Решение о компенсации принял Европейский суд по правам человека.

"Россия до сегодняшнего дня не выполнила свои обязательства. Поэтому хочу повторить призыв наших властей к Совету Европы и его членам активно включиться в то, чтобы заставить Россию немедленно выполнить решение суда (ЕСПЧ)", – заявила Зурабишвили.

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