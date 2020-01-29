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29 января • обновлено в 06:46
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Еще одна страна потребовала от России компенсацию

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Россия должна выплатить 1,5 тысячам гражданам Грузии материальную компенсацию в размере 10 млн евро за депортацию из России в 2006 году.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает "Интерфакс". Решение о компенсации принял Европейский суд по правам человека.

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"Россия до сегодняшнего дня не выполнила свои обязательства. Поэтому хочу повторить призыв наших властей к Совету Европы и его членам активно включиться в то, чтобы заставить Россию немедленно выполнить решение суда (ЕСПЧ)", – заявила Зурабишвили.

Грузия потребовала у России компенсацию

Грузия потребовала у России компенсацию

Правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Польша потребовала от России компенсацию за Вторую мировую

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Саломе Зурабишвили
Место
Грузия
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