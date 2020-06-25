Еще одна страна победила пандемию и стала COVID-free

Таиланд официально стал COVID-free страной, ведь на протяжении последних 29 дней там не было подтверждено ни одного местного случая заражения коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом говорится в документе Минздрава по оперативной информации о распространении коронавируса, а также мерах, принимаемых в разных странах для борьбы с пандемией.

Данные Worldometers свидетельствуют, что в стране за последние сутки вирус лабораторно подтвердили только у одного человека.

Однако отмечается, что в соответствии с международными стандартами, государство, в котором в течение двукратного среднего инкубационного периода (т. е. в течение 28 суток), не выявлено ни одного случая местного заражения COVID-19, официально считается COVID-free.

Всего в Таиланде обнаружено 3158 случаев коронавируса, умерло от него 58 человек, тогда как 3038 полностью побороли болезнь.

Данные по коронавирусу в Таиланде (Worldometers)

По состоянию на утро 25 июня в Таиланде обнаружили только один случай коронавируса (Worldometers)

Как сообщал OBOZREVATEL, рейс из Бангкока в Киев, который был запланирован в ночь с 3 на 4 июня, отменили. В Таиланде застряли более 80 граждан Украины.