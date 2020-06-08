Еще одна страна победила коронавирус: не осталось ни единого больного

В Новой Зеландии заявили, что в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как пишет Associated Press, у последней пациентки из Окленда, в течение последних двух суток не фиксируют симптомов болезни.

"То, что впервые с 28 февраля у нас нет активных случаев, безусловно, является важным показателем. Однако, как мы уже говорили ранее, бдительность относительно COVID-19 будет оставаться важной", – сообщил генеральный директор по вопросам здравоохранения страны Эшли Бломфилд.

Новая Зеландия поборола коронавирус

При этом отмечается, что новые случаи заражения могут фиксироваться в случае завоза вируса из-за границы.

Добавим, что со вторника, 8 июня в стране снимают все карантинные ограничения. Закрытыми пока остаются только границы.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден на брифинге сообщила, что все общественные и частные мероприятия могут проходить без ограничений, розничная торговля и гостиничный сектор могут работать в обычном режиме, полностью возобновляется работа общественного транспорта.

Напомним, что Новой Зеландии удалось побороть болезнь из-за ее географического положения, а также жестких карантинных мер. С начала пандемии в стране заболели более 1,5 тысяч человек и 22 умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новой Зеландии остался всего один пациент с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции COVID-19.