Еще одна страна Европы назвала Россию главной угрозой

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.

Как передает "РИА Новости", большую опасность для Альянса, по его словам, составляют лишь терроризм и кибератаки. Метнар отметил, что порядок угроз не столь важен, потому что их динамика может быстро меняться.

Он подчеркнул, что угроза со стороны России заключается в перевооружении армии, большом числе военных учений, перебросках войск, а также в "событиях, связанных со странами бывшего соцблока".

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию угрозой для всех стран Европейского Союза, призвав к противостоянию с Кремлем.

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