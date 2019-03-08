|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Еще одна страна Европы назвала Россию главной угрозой

Читать материал на украинском

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.

Как передает "РИА Новости", большую опасность для Альянса, по его словам, составляют лишь терроризм и кибератаки. Метнар отметил, что порядок угроз не столь важен, потому что их динамика может быстро меняться.

Он подчеркнул, что угроза со стороны России заключается в перевооружении армии, большом числе военных учений, перебросках войск, а также в "событиях, связанных со странами бывшего соцблока".

Новости
В России рейтинг Путина пробил дно: появились свежие данные

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию угрозой для всех стран Европейского Союза, призвав к противостоянию с Кремлем.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Чехия
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
6
3
Смешно
15
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Посмеяло...по сути все страны НАТы автомтически всеедино должны изначально готовиться к войне только с Россией..)))ведь только Россия и больше никто...легко...играюче превратит всю Европу...в пыль
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
чехи всегда кацапов ненавидели.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
2 из 5 ответов | показать все
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
минин евген, женечка-девочка! если я напишу когда я первый раз выехал за границу, ты все равно не поверишь. да меня твое мнение и не интересует! так-же мне, украинцу, по барабану, что ты думаешь России!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
Петренко Амадеус, дырявый, ты хоть раз за пределы своей засранной росисе выезжал? ты даже не подозреваешь сколько стран ненавидит твою быдлячую педерацию, населённую конченными животными. поговори сам, ты охуеешь. кацапов любят только сербы и, возможно, сами кацапы. поговоришь - иди нахуй, побываешь там - возвращайся, еще раз пошлю. кацапьё же любит когда их нахуй каждый день шлют. пиздуй немытый долбоёб.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги