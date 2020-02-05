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7 февраля • обновлено в 07:30
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Еще одна страна ЕС выступила против России из-за Второй мировой

17т
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Франция поддержала Польшу в ее претензиях к России касательно ответственности СССР за начало Второй мировой войны.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления перед студентами Ягеллонского университета. Он также заявил, что Москва отрицает реальность своей позицией, передает Le Monde.

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"Я хочу подтвердить солидарность Франции с польским народом перед лицом тех, кто хочет отрицать реальность. Мы против любой попытки фальсифицировать историю. Я вижу, что российский подход к переосмыслению Второй мировой войны нацелен на то, чтобы польский народ чувствовал себя виноватым. Это исключительно политический проект", – сказал Макрон.

Коммерсант

Коммерсант

Страна ЕС выступила против России из-за Второй мировой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

  • МИД Польши раскритиковало скандальное высказывание Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

  • Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

  • Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

  • В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

  • Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкийпредположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

  • В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

  • Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что правительство будет отстаивать правду и историческую память после скандальной речи на эту тему президента РФ.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Вторая мировая война
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Польша
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Комментарии
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Такие преступления не имеют срока давности. Россияне поздравляю, у вас всё попереду!
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1
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zhukov vanya
zhukov vanya
А Россию выгнали с чемпионата Мира-22.
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4
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hunt andres
hunt andres
zhukov vanya, Это фейк. Засунь свою преждевременную радость в шаровары)
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5
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Федераст Пукинец
Федераст Пукинец
Плешивая моль путин совсем охренел? Рассекреть архивы и народ узнает какими козлами были Советы при сралине((
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8
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Волощук Володимир
Волощук Володимир
Федераст Пукинец, цей козел не розсикретить архіви а знищить
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