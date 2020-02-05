Еще одна страна ЕС выступила против России из-за Второй мировой

Франция поддержала Польшу в ее претензиях к России касательно ответственности СССР за начало Второй мировой войны.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления перед студентами Ягеллонского университета. Он также заявил, что Москва отрицает реальность своей позицией, передает Le Monde.

"Я хочу подтвердить солидарность Франции с польским народом перед лицом тех, кто хочет отрицать реальность. Мы против любой попытки фальсифицировать историю. Я вижу, что российский подход к переосмыслению Второй мировой войны нацелен на то, чтобы польский народ чувствовал себя виноватым. Это исключительно политический проект", – сказал Макрон.

Коммерсант Страна ЕС выступила против России из-за Второй мировой

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковало скандальное высказывание Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкийпредположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что правительство будет отстаивать правду и историческую память после скандальной речи на эту тему президента РФ.

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