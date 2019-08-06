Еще одна страна ЕС выступила против России из-за паспортов на Донбассе

Литва вместе с главами Евросоюза будет добиваться непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям оккупированных частей Донбасса.

Министерство иностранных дел страны будет просить у Брюсселя, где находится штаб-квартира ЕС, унифицировать единую политику относительно признания таких документов недействительными, пишет информационное агентство BNS.

"Мы активно работаем над координированным ответом, на уровне ЕС, на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины", – заявили в литовском МИД.

Паспорта bbc.ua

В министерстве подчеркнули, что если Еврокомиссия не утвердит непризнание паспортов оккупантов для всех стран, то Литва готова вводить односторонние меры.

Как писал OBOZREVATEL, 5 августа с аналогичной позицией выступили в Эстонии. Страна отказалась признавать паспорта России, которые выдавали жителям временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Единственное исключение составляют те люди, которые до этого являлись гражданами РФ.

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