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Андрей Бузаров
Андрей Бузаров
Эксперт по международным и правовым вопросам, специалист по ДонбассуВсе статьи автора

Еще одна история с Крымом: Украине нужно действовать уже сейчас

7.8т

Россия планирует возобновить паромное сообщение аннексированного Крыма с Турцией до конца осени. Приведет ли это к новым санкциям и что необходимо делать в этой ситуации? – Ред.

Я думаю, что здесь многое зависит прежде всего от двух факторов. Во-первых, от Турции – готова ли она подобные действия совершать, рискуя тем, что ее имидж на международной арене может пошатнуться.

И второй аспект – это реакция международного сообщества, в том числе активность Украины. Т.е. своевременная реакция Украины на международной арене, привлечение к подобным действиям внимания со стороны мировой общественности – таких организаций как ООН и т.д. возможно будет играть превентивную функцию по отношению к Турции, и Турция не пойдет на подобные шаги. Если никто не будет реагировать, если Украина будет реагировать пассивно, если международное сообщество будет реагировать пассивно, тогда скорее всего Турция может подобный шаг сделать и соответственно восстановить двустороннее пароходство с Крымом. Теоретически это возможно.

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На сегодняшний день отношения между Турцией и Западом неоднозначны. Их нужно разделить на две части. Отношения между США и Турцией и Турцией и Европейским Союзом.

У Турции и США заметное ухудшение отношений, но это не связано с Крымом, и Донбассом. Это связано с личностными отношениями, с личностными проблемами с Эрдоганом и Путиным.

Что касается отношений между Европейским Союзом и Турцией, то Европа явно не хочет сейчас ухудшать отношения с Турцией, они и без того очень неоднозначные.

Поэтому я не думаю, что Запад и западные страны, в частности США и европейские страны пойдут на какие-то санкции из-за возобновления паромного сообщения.

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Автор
Андрей БузаровАндрей Бузаров
Тема
Аннексия Крыма
Место
Турция
Объект
Россия
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Вы уже года 4,как опоздали с Крымом.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Что не так?
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