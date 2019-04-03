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Еще один "вечный" президент ушел в отставку: как это изменит мир

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В Алжире действующий президент Абдельазиз Бутефлика заявил, что складывает полномочия главы государства.

82-летний лидер страны покинул пост после нескольких недель протестов с требованием его отставки. О своем решении он уже уведомил Конституционный совет, передает ВВС.

Ранее, 26 марта, замминистра обороны Алжира Ахмед Гаид Салех потребовал отставки Бутефлика, пригрозив, что в противном случае применит 102 статью Конституции, позволяющую Конституционному совету объявить пост президента вакантным, если глава государства не способен исполнять свои обязанности. С аналогичным требованием выступил исполняющий обязанности премьер-министра страны Ахмед Уяхья.

Новости
Правил 20 лет: президент Алжира внезапно заявил об отставке

Напомним, что в стране поднялись протесты после того, как Бутефлика заявил, что после 20 лет правления, будет баллотироваться на новый срок президентства. В результате сотни тысяч алжирцев вышли на улицы городов с требованиями отставки президента и всей политической элиты.

Под давлением Бутефлика заявил, что готов в отставку после момента истечения его мандата 28 апреля, но протестующих это не устроило. После объявления досрочной отставки, люди на улицах устроили праздник. В столице страны, Алжира, звучали автомобильные клаксоны. Горожане в прямом эфире местного телевидения благодарили Аллаха.

Абдельазиз Бутефлика

Абдельазиз Бутефлика

Абдельазиз Бутефлика

Абдельазиз Бутефлика

Ранее Бутефлика заявлял, что, уходя, постарается обеспечить "преемственность институтов власти". Как ожидается, переходное правительство на следующие три месяца, до выборов, возглавит спикер председатель верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах.

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Протесты в Алжире

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта 2019 года после почти 30 лет правления президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий.

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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
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