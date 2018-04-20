Еще один сосед в опасности: на КремльТВ намекнули на новую страну-жертву России

Россия может реализовать "украинский сценарий" в Казахстан.

Об этом свидетельствуют тревожные заявления, прозвучавшие на российском телевидении, сообщил на своей странице в Facebook российский журналист Александр Тверской.

"По федеральному ТВ в пропагандисткой передаче Соловьева от одного депутата прозвучало о "казахизации Казахстана", а на видео уже фрагмент, где сам оборзевший Соловьёв с ехидной ухмылочкой говорит о "великом казахском народе", о возможном Майдане, намекая, что не стоит отворачиваться от России, а то будет, как в Украине и о том, что в Казахстане никогда не было латиницы. На фоне слышен комментарий одного из гостей: "там вообще языка не было", - написал он.

По словам Тверского, именно с этой риторики все и начиналось.

"Предвоенные пропагандисткие штампы был озвучены на всю страну. Десяткам миллионов человек этой фразой про "казахизацию" заронили зерно", - добавил журналист

Он подчеркнул, что пропагандисты не просто несут что-то на ТВ, а "управляют миллионами тупоголовых россиян и направляют их одну извилину с помощью телевизора в нужное Большому Брату русло".

"Большой брат в данном случае маленький и плешивый чекист, но сути это не меняет. Просто так в главной геббельсковской передаче ничего не говорится. Они знают своё ремесло. Поэтому, я на месте Казахстана воспринял бы это, как тревожный сигнал и начал бы готовиться, если, конечно, казахи не хотят у себя повторения украинского сценария", - сообщил Тверской.

Он посоветовал обрубать Казахстану пуповину "русского мира", пока не стало поздно.

"Берегите свою независимость. Пресекайте провокации с "притесненным" русскоязычным населением. С утроенной силой ускоряйте "казахизацию" своей страны. Иначе в один прекрасный момент вы обнаружите у себя под окнами русские танки, услышите, что такой страны, как Казахстан "никогда не существовало" и к вам сотнями тысяч попрутся "моторолы" и "гиви" - грабить вашу землю, забирать ваши дома, насиловать ваших женщин и нести смерть вашему народу", - подытожил журналист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее был рассекречен план захвата РФ еще одного региона Украины.