Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Еще один сигнал России

2.8т

Каждый день отсутствия реального взаимопонимания между Москвой и Западом делает более понятной для ведущих стран мира природу российско-украинского кризиса.

Министры иностранных дел стран "большой семерки" оказались единомышленниками в вопросе о дальнейших отношений с Москвой. Руководители внешнеполитических ведомств ведущих стран мира уверены в необходимости продолжать санкции против России, обвиняют ее в дестабилизации других стран, отравлении в Солсбери и прочих преступлениях, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Но, вместе с тем, они готовы к диалогу с Москвой - потому что рассчитывают, что их сигнал будет воспринят правильно. Что есть альтернатива давлению - взаимопонимание, нормальные отношения, отказ от дестабилизации, возвращение к безопасному миру...

Новости
Судный день откладывается - Путин закрывает Россию

И в этом - главная ошибка стран "большой семерки" по отношению к России. В Москве убеждены, что действия "семерки" - давление, которому просто нужно противостоять. И это противостояние и будет лучшим ответом на любые санкции. Что Запад хочет не равноправных отношений с Москвой, а ее "подчинения".

Другой вопрос - а что в Кремле понимают под равноправием? И на этот вопрос, по-моему, не очень сложно ответить, учитывая опыт последних лет. Российское понимание равноправия - это понимание хулигана, который уверен, что правоохранительные органы не должны задерживать его за очередной дебош. Что он вправе делать все, что ему заблагорассудится. Тем более, когда он "на районе". А "район" российского дебошира - весь бывший Советский Союз, а теперь уже и Ближний Восток.

Новости
Россияне, вы обязываете Путина начать репрессии

Можно, конечно, огорчаться из-за такого упрямого непонимания реальности. Но оставим это огорчение политикам стран "большой семерки".

Нежелание Москвы договариваться - это еще и гарантия того, что договариваться не будут за наш счёт.

И каждый день отсутствия реального взаимопонимания между Москвой и Западом ощутимо отражается на отношении ведущих стран мира к Украине, к подлинной природе российско-украинского кризиса.

Уже сам тот факт, что на встречу министров иностранных дел "большой семерки" был приглашен глава внешнеполитического ведомства нашей страны Павел Климкин говорит об изменении этого отношения Запада к Украине. И, кстати, к России. Ведь такое приглашение - тоже еще один сигнал России. Только вряд ли Москва способна его правильно расшифровать.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Россия
Источник
Источник:espreso.tv
Поделиться в Facebook

Наши блоги