Еще один перевал Дятлова: жуткое убийство в Скандинавии повергло в ужас всю Европу

В Норвегии полвека пытаются раскрыть самую загадочную смерть в истории не только этой страны, но и всей Скандинавии.

Так, напоминает "360", 29 ноября 1970 года в идиллической норвежской долине Исдален обнаружили изуродованное огнем женское тело. Это место пользовалось дурной славой еще в Средние века — здесь нередко находили бездыханные тела жителей окрестных деревень.

Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили наполовину обгоревший труп и несколько предметов: пустые бутылки, кошелек, зонтик и снотворные пилюли. Причем, с каждого предмета одежды погибшей были тщательно удалены все бирки, ярлыки и логотипы, которые могли бы указать на их происхождение.

Гора Ульрикен

Результаты вскрытия показали, что убитая была еще жива, пока ее тело горело. Причиной смерти была объявлена комбинация отравления фенобарбиталом и угарным газом. Анализ крови и желудка показал, что женщина перед смертью приняла от 50 до 70 таблеток, также был найден след на шее — может быть, от удара, может, от падения на камень.

Далее выяснились не менее интересные факты. Как оказалось, женщина активно путешествовала, нигде надолго не задерживаясь. Причем, все имена и документы, которыми пользовалась убитая, были фальшивками. Женщина имела не менее восьми псевдонимов, носила парики и говорила на нескольких языках.

Несмотря на такое обилие данных, детективам не удалось обнаружить хотя бы одну достоверную деталь из биографии погибшей, а также идентифицировать родственников или близких знакомых женщины.

Только 2017 году ученые изучили челюсть погибшей, удаленную во время вскрытия. Новейшие технологии исследования ДНК и зубной эмали позволили сделать следующие выводы: женщина родилась в 30-е годы прошлого века где-то рядом с немецким Нюрнбергом, позже жила на границе Франции и Германии, но посещала дантиста где-то за пределами этих стран — возможно, даже в Латинской Америке или Азии.

Приблизительный фоторобот убитой

Журналисты и общественники до сих пор ищут следы. Некоторые допускают, что женщина была шпионкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в лесополосе за 150 км от места работы нашли тело 36-летнего украинца-заробитчанина Василия Чорнея, который умер на производстве.

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