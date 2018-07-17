Еще один агент России: в Австралии взялись за главную пропагандистку Путина

Федеральная полиция Австралии начала расследование в отношении пропагандистов Кремля Russia Today в качестве иноагента.

"Отказ от регистрации в случае признания нас иноагентом предусматривает уголовное наказание. За все время вещания мы никогда не получали претензий от регулирующих органов Австралии. Вероятно, причина расследования в том, что мы - RT", – написала в своем микроблоге в Twitter главный редактор Маргарита Симоньян.

Пропагандистка предположила, что скоро уголовную ответственность за отказ от регистрации иноагентом введут и в России.

"Я не знаю, кто такая Мария Бутина, никогда о ней не слышала, а если слышала, то не запомнила. Но я знаю, что теперь каждый политик, студент, журналист, активист и прочий американец, который пишет мне личные сообщения в "Твиттере", звонит, приглашает пообедать или просто встретиться, или "посмотреть, как все устроено на РТ". Каждый из сотен людей, с кем я общаюсь ежегодно - уголовник, нарушающий закон об иноагентах, и место его в суровой, но живописной русской тюрьме. Ах, у нас, в отличие от США, нет уголовной санкции за иноагентство? Так даже не сомневайтесь - скоро будет. Прямо вот очень скоро", – пожаловалась Симоньян.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно журналиста Russia Today во Франции не пустили в Елисейский дворец. Позже, телеканал угодил в новый скандал из-за неточной подачи информации по химатаки в Сирии.