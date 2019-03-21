"Еще не умерли?" Соловьев оскандалился шуткой над гимном Украины

Топ-пропагандист путинского режима Владимир Соловьев разразился неуместными едкими шутками об национальном гимне Украины.

Он заявил, что в нем украинцы якобы говорят о готовности к скорой кончине, тем самым превращая свою жизнь в культ борьбы со смертью. Несуразными размышлениями рупор Кремля поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"У вас гимн свой или польский? Чем отличается от польского? Первая строка это "ще не вмерла"? Надо попозже перезвонить, когда умерли? Ее не умерли еще? Ваши политики ее добьют. Вы гимн ваш внимательно читайте. Ваш гимн все время говорит не о том, что вы будете жить, а о том, что вы никак умереть не можете", — сказал Соловьев.

Он ехидно добавил, что Украина якобы добровольно обрекает себя на вечную трагедию своим национальным символом и подтверждает, что никогда не возродится.

"Вы посмотрите, вы говорите, что они еще не умерли — ни слава, ни воля. Вы говорите об этом и даже не понимаете, что самим гимном загоняете себя в ловушку. Вы все время боретесь со смертью", — продолжил сыпать неуместными "остротами" пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандально известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский также публично надругался над национальными гимнами Украины и Польши. Он сказал, что в их первых строчках слышит только то, что обе страны "еще не сдохли".

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