|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Еще не умерли?" Соловьев оскандалился шуткой над гимном Украины

1.4тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист путинского режима Владимир Соловьев разразился неуместными едкими шутками об национальном гимне Украины.

Он заявил, что в нем украинцы якобы говорят о готовности к скорой кончине, тем самым превращая свою жизнь в культ борьбы со смертью. Несуразными размышлениями рупор Кремля поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"У вас гимн свой или польский? Чем отличается от польского? Первая строка это "ще не вмерла"? Надо попозже перезвонить, когда умерли? Ее не умерли еще? Ваши политики ее добьют. Вы гимн ваш внимательно читайте. Ваш гимн все время говорит не о том, что вы будете жить, а о том, что вы никак умереть не можете", — сказал Соловьев.

Новости
"Пид*расы!" Соловьев выругался на украинцев из-за Голодомора

Он ехидно добавил, что Украина якобы добровольно обрекает себя на вечную трагедию своим национальным символом и подтверждает, что никогда не возродится.

"Вы посмотрите, вы говорите, что они еще не умерли — ни слава, ни воля. Вы говорите об этом и даже не понимаете, что самим гимном загоняете себя в ловушку. Вы все время боретесь со смертью", — продолжил сыпать неуместными "остротами" пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандально известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский также публично надругался над национальными гимнами Украины и Польши. Он сказал, что в их первых строчках слышит только то, что обе страны "еще не сдохли".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
12
2
Смешно
1
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
28 лет помереть не могут. Всё правильно он сказал ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Всё верно сказал. Гимн Окраины, полностью соответствует её положению. Полная безнадёга...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения