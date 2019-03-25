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Еще две страны признали Иерусалим столицей Израиля: не обошлось без скандала

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Румыния и Гондурас объявили о признании Иерусалима столицей Израильского государства. При этом в одной из стран вспыхнул скандал.

Соответствующие заявления были сделаны главой румынского МИД Виорикой Денчилэ и президентом Гондураса Хуаном Эрнандесом на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным делам, сообщает "Интерфакс-Украина".

В связи с этим также будут перенесены посольства этих стран. В Тель-Авиве уже приветствовали соответствующее решение.

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Иерусалим

Иерусалим

MIGnews

Однако, как отмечают западные СМИ, президент Румынии Клаус Иоханнис выступил с претензией по поводу того, что премьер-министр якобы не провел с ним необходимых консультаций. При этом он обвинил правительство Румынии в "полном невежестве" в делах внешней политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, а также объявил о переносе в этот город посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива.

В мае 2018 года в Израиле состоялась официальная церемония открытия в Иерусалиме американского посольства, перенесенного из Тель-Авива.

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