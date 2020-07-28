ЕС закроет границы еще на две недели: список безопасных стран

Евросоюз намерен минимум еще на две недели продлить ограничение для въезда туристов из большинства стран.

Запрет связан из-за вспышки коронавируса (COVID-19), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что в ЕС намерены сократить список из 13 стран, в том числе Канады, Китая, Японии и Южной Кореи, жители которых имеют разрешение на приезд в страны Союза. Также граждане США не смогут посетить страны ЕС.

На данный момент "белый" в список ЕС входят такие государства: Алжир, Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай. По информации агентства, в среду, 29 июля, Алжир и Марокко могут выпасть их этого перечня.

Отметим, что ранее из-за вспышки COVID-19 из списка были удалены Сербия и Черногория.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз не готов открыть границы для Украины из-за высокого показателя COVID-19 в нашей стране.

Ранее Совет ЕС утвердил правила для минимизации риска заражения коронавирусом при трансграничных путешествиях.