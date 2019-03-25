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ЕС закончил подготовку к сценарию "жесткого" Brexit: что это значит

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Европейский Союз завершил подготовку к выходу Великобритании из ЕС, который может состояться 12 апреля, без соглашения.

"Так как все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Также в ЕК добавили, что граждане и бизнес ЕС должны быть готовы к "жесткому" Brexit, даже если этот сценарий нежелателен.

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"В сценарии без сделки Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных механизмов. С этого момента все первичные и вторичные законы ЕС перестанут применяться к Великобритании. Переходного периода не будет, как это предусмотрено в соглашении о выходе. Это, очевидно, приведет к значительным нарушениям для граждан и бизнеса сторон", — сообщила ЕК.

Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.

ЕС закончил подготовку к сценарию "жесткого" Brexit

ЕС закончил подготовку к сценарию "жесткого" Brexit

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

  • 25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

  • По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

  • Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.

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Тема
Brexit
Место
Великобритания
Тег
Европейский Союз
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