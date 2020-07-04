ЕС разрешил продавать первый препарат для лечения COVID-19

В пятницу, 3 июля, Европейская комиссия одобрила использование первого препарата для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) – ремдесивира.

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Как сообщает официальный сайт Еврокомиссии, процедуру одобрения препарата осуществили в кратчайшие сроки с учетом серьезности угрозы пандемии коронавируса – менее чем через месяц после подачи соответствующей заявки.

"Ремдесивир теперь разрешен для продажи на рынке на отдельных условиях – это один из регуляторных механизмов ЕС, созданный для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые удовлетворяют крайнюю медицинскую потребность, в том числе в чрезвычайных ситуациях", – говорится в сообщении.

Ранее полмиллиона доз этого же препарата закупили США.

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