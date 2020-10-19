ЕС продлил санкции против ИГИЛ и "Аль-Каиды"

Совет ЕС продлил еще на год санкции в отношении террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Об этом сказано в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС. Решение было принято в свете сохраняющейся террористической угрозы.

"Совет продлил санкционный режим против ИГ и "Аль-Каиды" и связанный с ними список лиц, в отношении которых введены запретительные меры до 31 октября 2021 года", – сказано в заявлении.

Санкции ЕС заключаются в запрете на поездки на территорию ЕС и замораживании финансовых активов для физических лиц, в отношении организаций действует только заморозка активов.

Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства и экономические ресурсы тем, кто находится в списке.

В настоящее время ограничительные меры применили к пяти лицам.

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