ЕС отказался вводить санкции против Лукашенко – Die Welt

Мирослав Семенюк Мир 09:28, 4.09.2020 Обновлено: 09:40, 4.09.2020

Европейский Союз не будет вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как пишет Die Welt, за невнесение Лукашенко в санкционный список ЕС выступила прежде всего Германия, поддержанная Францией и Италией.

По данным издания, это сделано для того, чтобы "сохранить открытыми каналы для диалога" с белорусским лидером.

При этом многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на санкциях против Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Мир

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