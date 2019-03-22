ЕС официально отсрочил Brexit: названы даты и условия

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе поздно вечером 21 марта приняли официальное решение касательно переноса срока выхода Великобритании из объединения.
Окончательным сроком назвали 22 мая при том условии, что Палата общин британского парламента одобрит соглашение по Brexit на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав государств и правительств стран Евросоюза.
"Если Соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин на следующей неделе, Европейский совет соглашается продлить срок до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Объединенное Королевство определит дальнейший путь до этой даты для рассмотрения Европейским советом", – сказано в нем.
Главы государств и правительств стран ЕС повторили, что соглашение о выходе, о котором ЕС договорился с Соединенным Королевством в ноябре 2018 года, не не может быть пересмотрено. Любые односторонние обязательства и другие документы не должны противоречить сути данного договора.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить выход страны из Евросоюза (Brexit).
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что короткая отсрочка даты Brexit возможна при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе.
15 января 2019 года парламент в первый раз отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта парламентарии вновь отклонили план выхода, предложенный премьер-министром.
13 марта Парламент Великобритании проголосовал против выхода из Европейского Союза без заключения сделки.
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