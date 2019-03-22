ЕС официально отсрочил Brexit: названы даты и условия

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе поздно вечером 21 марта приняли официальное решение касательно переноса срока выхода Великобритании из объединения.

Окончательным сроком назвали 22 мая при том условии, что Палата общин британского парламента одобрит соглашение по Brexit на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав государств и правительств стран Евросоюза.

"Если Соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин на следующей неделе, Европейский совет соглашается продлить срок до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Объединенное Королевство определит дальнейший путь до этой даты для рассмотрения Европейским советом", – сказано в нем.

Главы государств и правительств стран ЕС повторили, что соглашение о выходе, о котором ЕС договорился с Соединенным Королевством в ноябре 2018 года, не не может быть пересмотрено. Любые односторонние обязательства и другие документы не должны противоречить сути данного договора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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