|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

ЕС официально отсрочил Brexit: названы даты и условия

296Читать материал на украинском

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе поздно вечером 21 марта приняли официальное решение касательно переноса срока выхода Великобритании из объединения.

Окончательным сроком назвали 22 мая при том условии, что Палата общин британского парламента одобрит соглашение по Brexit на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав государств и правительств стран Евросоюза.

"Если Соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин на следующей неделе, Европейский совет соглашается продлить срок до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Объединенное Королевство определит дальнейший путь до этой даты для рассмотрения Европейским советом", – сказано в нем.

Новости
Крест на карьере Терезы Мэй: международник оценил эпопею с Brexit
ЕС официально отсрочил Brexit: названы даты и условия

Главы государств и правительств стран ЕС повторили, что соглашение о выходе, о котором ЕС договорился с Соединенным Королевством в ноябре 2018 года, не не может быть пересмотрено. Любые односторонние обязательства и другие документы не должны противоречить сути данного договора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Тереза МэйДональд Туск
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения