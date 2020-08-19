ЕС официально не признал выборы в Беларуси и попросит Лукашенко уйти

Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси, так как считает их ни честными, ни справедливыми.

Об этом, как сообщило Громадське, заявили председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге 19 августа. В Брюсселе завершился чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

"Мы поражены смелостью белорусского народа. Десять дней подряд после выборов белорусы выходят на улицы. Требуют освобождения незаконно удерживаемых, наказание для тех, кто совершает насилие, свободы слова и выражения и свободных и честных выборов", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Европейский Союз в ближайшее время планирует составить перечень людей, которые ответственны за притеснения, насилие и фальсификации в Беларуси. В ЕС заверили, что санкции не коснутся простых белорусов.

Кроме того, Европейский Союз готов способствовать мирной передачи власти в Беларуси.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель, по информации DW, заявила, что голосование в Беларуси не было ни справедливым, ни свободным.

Она отметила, что нет никаких сомнений в массовых нарушениях в ходе выборов.

"Мы осуждаем жестокое насилие против людей", – добавила Меркель.

Канцлер подчеркнула, что все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены. Кроме того, необходим национальный диалог, на котором настаивает оппозиция.

"Мы стоим на стороне мирных демонстрантов", – резюмировала Меркель.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал "без промедления" усилить давление путем санкций на режим Александра Лукашенко в Беларуси. С таким обращением европейский чиновник выступил на виртуальном саммите ЕС по ситуации в Беларуси.