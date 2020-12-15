ЕС одобрит вакцину от Pfizer на следующей неделе – СМИ
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) намерено одобрить вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech уже на следующей неделе. Ожидается, что об этом объявят 23 декабря.
Следовательно, старт вакцинации в Германии может начаться к концу года. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в Комиссии ЕС и немецком правительстве.
"Это хорошая новость для всего ЕС!" – частично подтвердил такие планы федеральный министр здравоохранения страны Йенс Спан.
Отмечается, что после одобрения вакцины от американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech, в Германии хотят как можно скорее начать массовую вакцинацию населения.
Издание пишет, что это может произойти и 26 декабря. Также добавляет: в начале декабря EMA заявило, что планирует принять решение об одобрении вакцины Pfizer&BioNTech до 29 декабря, а от Moderna – до 12 января.
Спан не назвал точную дату, когда в стране начнут делать прививки. Но предположил, что это произойдет в течение четырех дней после одобрения.
"Это помогает уменьшить страдания, а также избежать смертей", – добавил он.
Издание подчеркивает, что в первые три месяца 2021 года населению Германии введут от 11 до 13 миллионов доз вакцины.
Отметим, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила об ужесточении локдауна в стране перед Рождеством.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 декабря компания Pfizer уже отправила первую партию вакцины против COVID-19 в США.
гендиректор BioNTech, которая также занималась разработкой этого препарата, предположил, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль к концу лета 2021 года.