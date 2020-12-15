ЕС одобрит вакцину от Pfizer на следующей неделе – СМИ

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) намерено одобрить вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech уже на следующей неделе. Ожидается, что об этом объявят 23 декабря.

Следовательно, старт вакцинации в Германии может начаться к концу года. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в Комиссии ЕС и немецком правительстве.

"Это хорошая новость для всего ЕС!" – частично подтвердил такие планы федеральный министр здравоохранения страны Йенс Спан.

Отмечается, что после одобрения вакцины от американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech, в Германии хотят как можно скорее начать массовую вакцинацию населения.

Издание пишет, что это может произойти и 26 декабря. Также добавляет: в начале декабря EMA заявило, что планирует принять решение об одобрении вакцины Pfizer&BioNTech до 29 декабря, а от Moderna – до 12 января.

Спан не назвал точную дату, когда в стране начнут делать прививки. Но предположил, что это произойдет в течение четырех дней после одобрения.

"Это помогает уменьшить страдания, а также избежать смертей", – добавил он.

Издание подчеркивает, что в первые три месяца 2021 года населению Германии введут от 11 до 13 миллионов доз вакцины.

Отметим, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила об ужесточении локдауна в стране перед Рождеством.

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