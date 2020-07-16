ЕС обновил список стран "зеленой зоны": Украины среди них нет

Европейский Союз обновил список стран, с которыми с 16 июля рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в ЕС.

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Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. В списке указаны 13 стран, однако Украины в нем нет.

"После первого пересмотра, в соответствии с рекомендацией о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, для которых рекомендовано снять ограничения. Этот список будет и далее пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", – сказано в заявлении.

Так, в списке оказались Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности по вопросу открытия границ.

Список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки в ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 16 июля, в Украине официально подтверждены 56 455 случаев коронавирусной инфекции. Из них 848 обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 445 человек (+18 за сутки), а 28 931 пациент (+800) полностью поборол болезнь.