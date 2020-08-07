ЕС обновил список стран, которым можно открыть границы: Украины в нем нет

Совет Евросоюза 7 августа обновил список третьих стран, с которыми рекомендовано открыть границы.

Из него убрали Марокко, передает DW.

Сейчас в список входят Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Украины в нем нет.

Также разрешен въезд из Китая, но при условии, что Пекин откроет свои границы для резидентов ЕС.

При этом жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана приравниваются к резидентам ЕС.

Изначально ЕС разрешил въезд гражданам 15 стран, но позднее из него вычеркнули Сербию, Черногорию и Алжир.

Решение по внесению или исключению из списка стран регулярно пересматривается.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 июля в этом списке было указано 13 государств.