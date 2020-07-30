ЕС обновил список "безопасных" стран: кто может въехать

Совет ЕС в четверг, 30 июля, пересмотрел список "безопасных" стран, для которых можно отменять ограничения на путешествия на внешней границе. Украина в него не попала.

Об этом сказано в заявлении Совета ЕС. В список не добавили новых государств. В то же время из него вычеркнули Алжир из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Таким образом, с 31 июля странам-членам рекомендуется открыть границы для жителей 12 государств. Это Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности.

При составлении списка учитывается эпидемиологическая ситуация в странах.

Так, в перечень входят те государства, где число новых случаев COVID-19 за последние две недели на 100 тыс. жителей было близко или меньше среднего показателя в ЕС. Также в стране должен наблюдаться тренд по снижению числа новых пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз намерен минимум еще на две недели продлить ограничение для въезда туристов из большинства стран. Запрет связан из-за вспышки коронавируса (COVID-19).