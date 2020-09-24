ЕС – об "инаугурации" Лукашенко: это углубление кризиса в Беларуси

В Европейском союзе осудили "инаугурацию" незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко и заявили, что его шаги не способствуют стабилизации ситуации в стране.

Заявление с соответствующей позицией появилось на сайте Совета ЕС. В нем также отметили, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми.

"Европейский союз не признает их сфальсифицированные результаты. Исходя из этого, так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности. Эта "инаугурация" прямо противоречит воле значительной части населения Беларуси, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси", – убеждены еврочиновники.

Кроме того, они подчеркнули, что позиция ЕС остается неизменной: граждане Беларуси заслуживают права быть представленными теми, кого они свободно выбирают, посредством новых инклюзивных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов.

"Мы впечатлены и тронуты мужеством белорусского народа, который продолжает мирно демонстрировать демократию и свои основные права, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусских властей. Мы солидарны с ними и полностью поддерживаем их демократическое право избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов под наблюдением БДИПЧ/ОБСЕ", – подчеркнули в ЕС.

Подытоживая, европейские политики выразили надежду на то, что белорусские власти немедленно воздержатся от любых дальнейших репрессий и насилия, направленных против белорусского народа, и безоговорочно освободят всех задержанных, включая политических заключенных.

"ЕС по-прежнему убежден в том, что инклюзивный национальный диалог и позитивный ответ на требования белорусского народа о проведении новых демократических выборов – единственный путь вперед в поиске выхода из серьезного политического кризиса в Беларуси с уважением к пожеланиям белорусского народа. В свете нынешней ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью", – резюмировали представители ЕС.

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